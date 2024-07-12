Superjet 100 с тремя членами экипажа упал под Коломной

Самолет Superjet 100 разбился в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета после планового ремонта.

На борту был только экипаж из трех человек. По предварительным данным, все они погибли.

Самолет упал в лесном массиве в районе деревни Апраксино. Жертв среди населения нет. Возбуждено уголовное дело. Дело расследует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

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Известно, что борт принадлежал «Газпрому». Самолет находился в эксплуатации с 2014 года, сообщили в ОАК.