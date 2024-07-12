В Мурино пассажирка провалилась в дыру на ступеньке автобycа и сломала ногу

Инцидент произошел в автобусе №563, следовавшем от станции метро «Девяткино» до деревни Лаврики.

Женщина собиралась выходить на остановке, но на последней ступеньке ее нога провалилась в дыру, закрытую резиновым ковриком. Пассажирка услышала неприятный хруст, после чего почувствовала сильную боль, и потеряла сознание.

Позднее женщину забрал муж и увез в трампункт, где ей диагностировали двусторонний перелом правой лодыжки без смещения.

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Пассажирка подала жалобу в областной комитет по транспорту.