В пятницу, 12 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ряд изменений в налоговой системе.
Главное:
- С 2025 года вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками. Для доходов до 2,4 млн руб. в год сохраняется ставка 13%, процент постепенно увеличивается вплоть до 22% для доходов свыше 50 млн в год.
- Местным властям разрешено вводить туристический налог. Максимальная ставка налога первоначально составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029.
- Ежегодная индексация акцизов на алкоголь и табак на 4% в ближайшие три года.
- Повышение налога на прибыль с организаций до 25% с 2025 года.
- Ежегодная индексация на 4% ставок акцизов на машины, мотоциклы и топливо.
- Повышение налогов на дорогостоящие недвижимость (с 2% до 2,5%) и земельные участки (с 0,3% до 1,5%).
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