Младенец умер ужасной смертью в Выборге

В экстренные службы 12 июля около 13:00 сообщили о гибели младенца в доме на улице Гагарина в Выборге. По предварительным данным, ребенок, родившийся две недели назад, подавился рвотой и умер.
Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
Точные причины смерти установит медицинская экспертиза. Проверку по факту случившегося проводят полицейские и районный отдел СК Ленобласти.
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24.06.2022 4781