Младенец умер ужасной смертью в Выборге

В экстренные службы 12 июля около 13:00 сообщили о гибели младенца в доме на улице Гагарина в Выборге. По предварительным данным, ребенок, родившийся две недели назад, подавился рвотой и умер.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Точные причины смерти установит медицинская экспертиза. Проверку по факту случившегося проводят полицейские и районный отдел СК Ленобласти.