Японская компания строит лифт в космос. В прямом смысле

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto.ru

Японская компания Obayashi Corporation планирует построить башню-лифт, по которой можно подняться в космос. Она будет работать на основе длинного троса, соединяющего Землю с пространством вокруг.

Технология позволит уменьшить затраты и время полетов. Исследователи считают, что с помощью космического лифта можно будет добраться до Марса за четыре месяца вместо восьми.

По предварительным оценкам, на реализацию проекта может уйти около $100 миллиардов. Инженеры предполагают, что ввести лифт в космос в эксплуатацию можно будет в 2050 году.

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09.12.2023 2652
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