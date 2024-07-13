Японская компания строит лифт в космос. В прямом смысле

Японская компания Obayashi Corporation планирует построить башню-лифт, по которой можно подняться в космос. Она будет работать на основе длинного троса, соединяющего Землю с пространством вокруг.

Технология позволит уменьшить затраты и время полетов. Исследователи считают, что с помощью космического лифта можно будет добраться до Марса за четыре месяца вместо восьми.

По предварительным оценкам, на реализацию проекта может уйти около $100 миллиардов. Инженеры предполагают, что ввести лифт в космос в эксплуатацию можно будет в 2050 году.