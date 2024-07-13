Петербуржец с 92 штрафами выехал под колеса малолитражки в Ленобласти. Ее водитель погиб

По предварительным данным, 12 июля около 21:00 на 35-м километре дороги «Мины — Порожек — Чаща — Новинка» в Гатчинском муниципальном округе 43-летний петербуржец на Haval Dargo выехал со второстепенной дороги, не пропустив Hyundai Getz.
Водитель последней от полученных травм скончался на месте ДТП. Известно, что Hyundai Getz зарегистрирован на 67-летнего мужчину.
Петербуржец из Haval Dargo госпитализирован, его травмы оцениваются как средние. С начала года мужчина получил 92 штрафа за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежением преимуществом общественного транспорта.
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