Человек погиб при пожаре в Гатчине

В экстренные службы 13 июля в 02:42 сообщили о пожаре в Новопролетарском переулке в Гатчине.
К дому площадью 100 квадратных метров прибыли дежурные смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. Восемь человек и две спецмашины ликвидировали возгорание к 03:20.
При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 1763