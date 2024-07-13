Человек погиб при пожаре в Гатчине

В экстренные службы 13 июля в 02:42 сообщили о пожаре в Новопролетарском переулке в Гатчине.

К дому площадью 100 квадратных метров прибыли дежурные смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. Восемь человек и две спецмашины ликвидировали возгорание к 03:20.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.