В деревне Низино нет воды уже три дня

Как сообщает Леноблводоканал, в деревне Низино Ломоносовского района ведутся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения.
По предварительным сведениям, водоснабжение будет восстановлено 13 июля.
На время отключения организован подвоз в Низино к домам №№ 5 и 10. По требованию вода доставляется в деревни Санино и Сашино. Связаться с диспетчерской службой можно по номеру +7 812 409-00-01.
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