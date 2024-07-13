В деревне Низино нет воды уже три дня

Как сообщает Леноблводоканал, в деревне Низино Ломоносовского района ведутся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения.

По предварительным сведениям, водоснабжение будет восстановлено 13 июля.

На время отключения организован подвоз в Низино к домам №№ 5 и 10. По требованию вода доставляется в деревни Санино и Сашино. Связаться с диспетчерской службой можно по номеру +7 812 409-00-01.