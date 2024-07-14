Депутат Останина уверена, что выжил политик только за счет профессионализма своей охраны.
Депутат Госдумы Нина Останина не исключила, что к попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа причастны «киевские террористы».
В США совершено покушение на Д. Трампа. Кандидат в президенты выжил только благодаря профессиональной работе охраны. Не удивлюсь, если его атаковали киевские террористы. Надеюсь, в конечном счёте, все они будут уничтожены, — цитирует парламентария РИА Новости.
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