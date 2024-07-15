Подростки жестко избили сверстника в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Петербурге.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как группа подростков жестоко избивает сверстника. Происходящее, предположительно, снимали девушки. Их телефоны агрессоры попытались отнять, однако они использовали перцовый баллончик.

Организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах произошедшего.