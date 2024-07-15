В Ленобласти за неделю скорую помощь вызвали почти 10 тысяч раз

Автор: Гузель Галимова
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На прошлой неделе врачи скорой помощи в Ленобласти отработали 9570 вызовов, из которых 1164 — к детям.

Скорая
Фото: Baltphoto.ru

Госпитализированы были 2658 пациентов. При этом на сердечно-сосудистые заболевания пришлось 2427 вызовов. На места ДТП «скорая» выезжала 75 раз за неделю, 36 пострадавших доставили в лечебные учреждения региона.

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