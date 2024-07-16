Агрессор угрожал ножницами бывшей жене и отобрал у нее Mercedes во Всеволожском районе

В экстренные службы 15 июля сообщили о ссоре возле дома на улице Школьной в Буграх. Бывший муж угрожал 35-летней женщине ножницами, отобрал ключи и уехал на черном Mercedes Benz 2013 года выпуска.
Автомобиль зарегистрирован на отца пострадавшей и оценен в 2,3 млн рублей. Подозреваемого 44-летнего мужчину задержали 16 июля около 03:00 возле того же дома на улице Школьной.
В отношении задержанного составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Известно, что ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.
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