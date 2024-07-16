Строящийся дом предпринимателя подожгли в Гатчине

Полиция Гатчинского округа 15 июля завела уголовное дело об умышленном поджоге.

Месяцем ранее на улице Чкалова в Гатчине неизвестные вскрыли строящийся дом 40-летнего индивидуального предпринимателя. Через два дня в здании загорелась входная дверь.

Огонь распространился на прихожую и часть комнаты. Ущерб оценен примерно в полмиллиона рублей.