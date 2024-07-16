«Пушкинская Ласточка» доставит туристов до Baltic Rally и «Книжного маяка Выборга»

Гости фестивалей Baltic Rally и «Книжный маяк Выборга» смогут 18 июля добраться из Петербурга в Выборгский район Ленобласти на тематической «Пушкинской Ласточке».
Состав отправляется в 10:05 от Финляндского вокзала и прибывает к 12:06 в Выборг. Из Выборга электропоезд отъезжает в 20:05 и привозит пассажиров на Финляндский вокзал в 21:55.
Электричка оформлена стихами поэта, а также иллюстрациями, которые сгенерировала нейросеть. Во время поездки доступна аудиокнига с биографией Пушкина.
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15.07.2024 60
Отметим, Baltic Rally в этом году будет проходить с 18 по 21 июля, «Книжный маяк Выборга» — с 17 по 20 июля.