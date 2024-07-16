Врачи скорой помощи помогли двухлетней девочке во Всеволожском районе

Бригада скорой помощи Токсовской подстанции отправилась на вызов к двухлетней девочке. Среди симптомов, которые назвала мама малышки, были вялость, отсутствие аппетита и затрудненное дыхание.

Когда врач Валерия Заика и медсестра Анна Бузина прибыли по адресу, девочка не могла самостоятельно подняться. Сотрудники скорой помощи провели полный осмотр и измерили уровень сахара в крови. Аппарат показал 2,6 ммоль/л.

Девочке налили кружку сладкого чая. Она выпила его, через две минуты заулыбалась. Чай дал временный эффект. Медики катетеризировали девочке периферическую вену и вводили глюкозу внутривенно.

Пока мама собирала вещи в больницу, врачи контролировали уровень глюкозы в крови девочки. Он достиг 5,6 ммоль/л, юная пациентка стала бодрее, смогла самостоятельно встать и дойти до коридора. Девочку вместе с мамой госпитализировали во Всеволожскую больницу. А через несколько дней выписали.