В Выборге начался демонтаж старого моста через бухту Ховенлахти

В Выборге Ленобласти приступили к демонтажу старого моста через протоку в бухте Ховенлахти на Приморском шоссе у судостроительного завода.

В комитете по дорожному хозяйству отметили, что снос сооружения идет максимально аккуратно, так как объект находится в городской черте. Сначала специалисты отбойным молотком откололи старый асфальт, затем погрузили его и вывезли, только после этого приступили к разбору пролета.

На месте старой переправы возведут новый мостовой переход: он будет выше, шире и прочнее прежнего. Строительные работы начнутся после сноса переправы, которой недавно исполнилось 63 года.

Вам будет интересно Во Всеволожском районе приведут в порядок дорогу, ведущую в шести садоводствам 11 километров трассы между Мяглово и деревней Кузьминка обновится в рамках совместной программы Ленобласти и Санкт-Петербурга по ремонту подъездных дорог... 10.07.2024 126

Напомним, в настоящий момент движение транспорта организовано по временному мостовому переходу.