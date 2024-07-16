Стоматолог рассказал, каких компонентов не должно быть в хорошей зубной пасте

С целью сэкономить производители нередко используют сырье, которые может быть опасно для здоровья человека.

Стоматолог-терапевт Павел Лысенков советует всегда проверять состав зубной пасты перед покупкой. Нередко в гигиеническом средстве присутствуют компоненты, опасные для здоровья.

К таковым специалист относит SLES и SLS. Эти добавки усиливают образование пены зубной пасты. При этом длительное использование гигиенических средств с этими компонентами провоцируют раздражение и аллергию.

Также не стоит гнаться за большим количеством фтора в пасте. Это вещество действительно защищает зубы от кариеса, но если соединения слишком много, возможен и обратный эффект.

Также следует отказаться от пасты, если в ней присутствуют сахара, причем не важно, какое именно соединение. Сахар — это питание для бактерий в полости рта, а значит, такие пасты будут способствовать развитию кариеса на зубах, — цитирует стоматолога «Газета.ру».