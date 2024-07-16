В Ленобласти больше 2 недель ведутся поиски 38-летнего мужчины

Житель Всеволожского района бесследно пропал в конце июня.
В Ленинградской области ведутся поиски Крюкова Игоря Васильевича. житель поселка Кавголово бесследно исчез 27 июня. С тех пор о судьбе пропавшего ничего неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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