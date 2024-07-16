Заваленный на бок мусоровоз спровоцировал пробку на КАД

Сложности с автомобильным движением возникли на пересечении КАД с Октябрьской набережной.

На Кольцевой автомобильной дороге 16 июля произошло ДТП. По имеющимся данным, посреди проезжей части опрокинулся мусоровоз.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пострадавших в аварии нет. На месте ДТП работает спецтехника для эвакуации большегруза.