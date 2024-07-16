Водителям напомнили об опасности мокрого асфальта

Во время езды по мокрой дороге повышается риск аквапланирования.

Езда с нарушением скоростного режима по мокрой дороге повышает риски для водителей. Как отметил автоэксперт Ян Хайцеэр, в подобных условиях возникает вероятность аквапланирования.

На дороге образуется водяной налет, автомобиль влетает на него, сцепление с дорогой теряется, и машина как будто скользит по этой воде, взлетает, как глиссирующий катер. В этой ситуации ее поведение становится непредсказуемым, она не реагирует ни на тормоз, ни на газ, — цитирует эксперта радио Sputnik.