Водителям напомнили об опасности мокрого асфальта

Во время езды по мокрой дороге повышается риск аквапланирования.
Езда с нарушением скоростного режима по мокрой дороге повышает риски для водителей. Как отметил автоэксперт Ян Хайцеэр, в подобных условиях возникает вероятность аквапланирования.
На дороге образуется водяной налет, автомобиль влетает на него, сцепление с дорогой теряется, и машина как будто скользит по этой воде, взлетает, как глиссирующий катер. В этой ситуации ее поведение становится непредсказуемым, она не реагирует ни на тормоз, ни на газ, — цитирует эксперта радио Sputnik.
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28.06.2024 202