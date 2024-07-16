Житель Петербурга отправится в колонию строго режима за кражу креветок

О постановлении суда в отношении жителя Санкт-Петербурга, который еще зимой украл креветки на 6000 рублей, стало известно 14 июля.

Суд установил, что днем 22 января мужчина зашел в магазин на улице Савушкина, 116а, и украл восемь килограммов отборных креветок и косточки для собак из холодильника. Злоумышленник продал похищенное на улице случайным прохожим за 6,5 тысячи рублей.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и назначили 2 года колонии строгого режима.