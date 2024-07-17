В промзоне Киришей сгорел тягач за 9 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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Сигнал о возгорании на базе «Цветново» в промзоне на улице Береговой в Киришах поступил в полицию Киришского района 16 июля около 14:00.

Огнем охватило тягач Volvo VNL 780 с полуприцепом Narco. Спецтехника принадлежит 42-летней предпринимательнице, которая занимается грузовым транспортом.

В результате пожара машина сгорела полностью. Хозяйка оценила ущерб в 9 миллионов рублей. Полиция предполагает поджог. Решается вопрос об уголовном деле.

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