Спасатели вывели из леса у поселка Толмачево заблудившегося грибника

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник вечером, 16 июля, в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу в районе поселка Толмачево Лужского района Ленобласти заблудился мужчина.

Его автомобиль остался на трассе М-20, откуда потерявшийся и начал свой путь. Мужчина взял с собой заряженный мобильный телефон, но перестал отвечать на звонки.

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Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Спасатели ПСО Тосно после поисков обнаружили заблудившегося и вывели его из леса.

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