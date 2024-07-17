Спасатели вывели из леса у поселка Толмачево заблудившегося грибника

Во вторник вечером, 16 июля, в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу в районе поселка Толмачево Лужского района Ленобласти заблудился мужчина.

Его автомобиль остался на трассе М-20, откуда потерявшийся и начал свой путь. Мужчина взял с собой заряженный мобильный телефон, но перестал отвечать на звонки.

Спасатели ПСО Тосно после поисков обнаружили заблудившегося и вывели его из леса.