Жителям и гостям Петербурга напомнили об ответственности за купание в запрещенных местах

Автор: Анастасия Щербакова
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С начала купального сезона административное наказание за это правонарушение понесли более полусотни отдыхающих. 

Жителям и гостям Санкт-Петербурга напомнили о действующем в городе запрете на купание в водоемах. С начала летнего сезона за правонарушение привлечены к ответственности были почти 60 человек. Об этом рассказал замруководителя управления МЧС по городу Виктор Колесов.

Еще раз призываем, нужно отдыхать и купаться только там, где для этих целей оборудованы места, — заявил он на пресс-конференции ТАСС.

Отметим, сейчас купание в Санкт-Петербурге разрешено только в одном водоеме.

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