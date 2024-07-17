Жителям и гостям Петербурга напомнили об ответственности за купание в запрещенных местах

С начала купального сезона административное наказание за это правонарушение понесли более полусотни отдыхающих.
Жителям и гостям Санкт-Петербурга напомнили о действующем в городе запрете на купание в водоемах. С начала летнего сезона за правонарушение привлечены к ответственности были почти 60 человек. Об этом рассказал замруководителя управления МЧС по городу Виктор Колесов.
Еще раз призываем, нужно отдыхать и купаться только там, где для этих целей оборудованы места, — заявил он на пресс-конференции ТАСС.
Отметим, сейчас купание в Санкт-Петербурге разрешено только в одном водоеме.
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13.07.2024 171