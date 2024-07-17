Иномарка насмерть сбила ребенка в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Audi Q7 под управлением 63-летней женщины наехала на 13-летнюю девочку 17 июля в 14:00 на дороге «Зуево – Новая Ладога».

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По данным полиции, ребенок пытался пересечь федеральную трассу вне зоны действия пешеходного перехода. Иномарка ехала со стороны Старой Ладоги в направлении Киришей.

От полученных травм девочка скончалась в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

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