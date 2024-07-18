Школьник ограбил 37-летнего жителя Выборга в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Вечером 16 июля на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в грабеже задержали 15-летнего школьника.  

По предварительным данным, в начале июля возле дома на проспекте Наставников подросток вырвал мобильный телефон из рук 37-летнего жителя Выборга.

Следственным отделом СК Петербурга заведено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал.

Вам будет интересно
Школьник ограбил 37-летнего жителя Выборга в Петербурге Санкт-Петербург, Ленинградская область, Выборг
В Эрмитаж врезался беспилотник
Службу безопасности Эрмитажа насторожил квадрокоптер, который врезался в здание и упал возле Зимней канавки в Санкт-Петербурге. Аппарат опасности не представлял,...
08.09.2023 2807
Автор