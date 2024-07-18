Школьник ограбил 37-летнего жителя Выборга в Петербурге

Вечером 16 июля на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в грабеже задержали 15-летнего школьника.
По предварительным данным, в начале июля возле дома на проспекте Наставников подросток вырвал мобильный телефон из рук 37-летнего жителя Выборга.
Следственным отделом СК Петербурга заведено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал.
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