Школьник ограбил 37-летнего жителя Выборга в Петербурге

Вечером 16 июля на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в грабеже задержали 15-летнего школьника.

По предварительным данным, в начале июля возле дома на проспекте Наставников подросток вырвал мобильный телефон из рук 37-летнего жителя Выборга.

Следственным отделом СК Петербурга заведено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал.