«Единая Россия» проконтролирует готовность школ к началу нового учебного года

«Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений. По поручению Владимира Путина партия реализует ее вместе с Минпросвещения.

Фото: пресс-служба ЕР

Ход капремонта и строительства образовательных учреждений, готовность школ и детсадов к началу учебного года обсудили в федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения, который провели врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов.

Владимир Якушев сообщил, что построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В 2024 году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тысяч мест. По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счет федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 школ. Из них 534 школы – с окончанием работ в 2025 году.

«По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов – Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу», – рассказал Владимир Якушев

По словам врио секретаря Генсовета, программа активно реализуется в новых регионах.

«Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе (капремонта школ – прим.), результаты очень хорошие», – выразил мнение Владимир Якушев

Врио секретаря Генсовета «Единой России» обратил внимание, что по 25 школам контракты пока не заключены. Долги по капремонту остались у четырех регионов. Это четыре школы в Курганской области, по одной школе – в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкессии. По строительству новых зданий школ риски есть в 56 субъектах России.

«Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. С 22 июля по 18 августа мы проведем всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта «Новая школа» в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», – сказал Владимир Якушев

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней и сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

«У нас в высокой степени готовности нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья». Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений — прим.) в таком темпе предлагаю продолжить», – сказал Сергей Кравцов

Министр отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции.

«Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», – подчеркнул Сергей Кравцов

Также в федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция «Собери ребенка в школу». Партия оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В 2023 году помощь получили около 220 тысяч детей по всей России. Более 60 тысяч – дети из Донбасса и Новороссии.

Владимир Якушев поручил в 2024 году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО. Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.

Вероника Реброва, региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области:

«В Ленинградской области высокие темпы строительства социальных объектов. С 2017 года на территории Ленинградской области построено 33 школы и 102 детских сада. До конца 2026 года за счет средств регионального бюджета будет достроено 13 объектов образования. Также, благодаря успешной реализации региональной программы реновации, за последние 9 лет капитально отремонтировано 80 образовательных организации региона, ещё в 5 учреждениях реновация пройдет до конца года. Кроме того, Ленинградская область — активный участник федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». В 2023 году по данной программе отремонтировано 6 школ. 13 объектов присоединились к масштабной программе в этом году, 6 из которых будут отремонтированы до конца текущего года. Ход ремонтных работ будут контролировать родительские штабы «Единой России», «Минпросвещения РФ», региональный штаб при Заместителе Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николае Петровиче Емельянове, а также наш «Партийный десант», — прокомментировала Вероника Реброва.