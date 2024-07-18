Грузовик въехал в ограждение моста в Тихвинском районе

По предварительным данным, вечером 17 июля на трассе А-114 «Вологда – Тихвин – трасса «Кола» грузовой Volvo въехал в ограждение моста через реку Валя в Тихвинском районе.
Водитель не пострадал, но разлилось около 400 литров топлива. Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 61-й пожарно-спасательной части.
На месте аварии работали четыре человека и одна спецмашина. Разлив горюче-смазочных материалов ликвидирован.
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