В Гатчинском районе усилили защиту электросетей от непогоды

Четыре километра линий электропередач усилили грозозащитным тросом.

В Ленинградской области продолжается работа по повышению надёжности энергетической инфраструктуры. Так, в Гатчинском районе рабочие усилили четыре километра электросетей специальным покрытием, защищающим оборудование от грозы.

Данный участок линий электропередач обеспечивает электричеством несколько населённых пунктов Гатчинского района общим населением пять тысяч человек. В их числе: поселки Кобралово и Войсковицы и деревни Парицы, Корпиково и Черново, рассказали в пресс-службе комитета по ТЭК Ленинградской области.