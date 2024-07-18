За неделю клещи атаковали 560 человек в Петербурге

В Санкт-Петербурге за неделю клещи укусили 560 человек, включая 31 ребенка. Об этом сообщает «Птероград».

На территории самого города зарегистрировано 80 случаев укусов клещей. Чаще всего атаки регистрировались в Курортном (32 случая), Пушкинском (17 случаев), Приморском (восемь случаев), Московском и Петродворцовом районах (по пять случаев в каждом).

В этот же период выявили три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза. В рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита прививки получили 344 человека, из них 123 – несовершеннолетние.