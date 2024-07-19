Петербуржец откусил ухо армянину в ресторане

За потасовку 23 июня в квартире дома на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге задержан 30-летний местный житель.

Следствие полагает, что задержанный поссорился с 20-летним гражданином Армении в ресторане на берегу Финского залива. Россиянин избил оппонента и откусил часть уха.

После поединка агрессор тоже обратился за помощью к медикам. У него зафиксировали ушибы головы, перелом носа и другие травмы.

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что лицо иностранца можно считать обезображенным. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.