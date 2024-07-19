Неисправимого пьяного водителя наказали в Петербурге

Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, виновного по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
В мае 2024 года мужчина управлял автомобилем Honda Stepwgn в состоянии алкогольного опьянения. Это было уже не первое подобное нарушение, сообщает «Патрульный Петербурга».
Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ с лишением прав на 1,5 года. Автомобиль конфискован в доход государства.
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07.08.2023 2905