Неисправимого пьяного водителя наказали в Петербурге

Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, виновного по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В мае 2024 года мужчина управлял автомобилем Honda Stepwgn в состоянии алкогольного опьянения. Это было уже не первое подобное нарушение, сообщает «Патрульный Петербурга».

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ с лишением прав на 1,5 года. Автомобиль конфискован в доход государства.