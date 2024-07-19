Состоялось официальное выдвижение Трампа в кандидаты на пост президента США

Автор: Анастасия Щербакова
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Политик согласился баллотироваться в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии.

Дональд Трамп принял официальное выдвижение от Республиканской партии в качестве кандидата на пост президента Америки. Церемония состоялась на съезде фракции в Милуоки.

Итак, сегодня вечером я с верой и преданностью с гордостью принимаю номинацию на пост президента Соединенных Штатов. Я баллотируюсь на пост президента от имени всей Америки, а не половины Америки, потому что победа за половину Америки не принесет никакой победы, — заявил со сцены Трамп.
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