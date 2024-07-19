В Тосненском районе семья участника СВО лишилась дома и имущества из-за пожара

Близким военнослужащего, который сейчас находится в зоне боевых действий, требуется помощь.

В поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти огонь уничтожил дом семьи участника СВО. Как рассказали в администрации населенного пункта, несчастье с близкими военнослужащего произошло 19 июля. Без крова и личных вещей остались двое взрослых и два ребенка.

В местной администрации просят неравнодушных оказать семье посильную помощь. Сбор вещей и всего, что не жалко, осуществляется по адресу: проспект Володарского, 69.

Нужно практически все. Одежда, постельное белье, мыльные принадлежности, — приводит 47news сообщение администрации.