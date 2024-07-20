Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры

Стало известно, о чем говорили политики.
Между кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом и президентом Украины состоялись телефонные переговоры.
Как заявил американский политик, глава киевского режима поздравил его с официальным выдвижением в рамках предвыборной гонки. Также собеседники обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, когда Трамп придет к власти.
Обе стороны смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию, — написал Трамп в своих соцсетях после разговора с Зеленским.
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