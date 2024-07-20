Опубликован график отключений электричества в Ленобласти

Плановые работы на электросетях начались с 22 июля.

ЛОЭСК опубликовал график отключений электричества в Ленинградской области на следующей неделе. Как сообщили в компании, плановые работы на объектах энергетической инфраструктуры региона охватят период с 22 июля по 28 июля.