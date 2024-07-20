Дрозденко: семье участника СВО, лишившейся дома из-за пожара, окажут помощь

Сам глава семейства находится в зоне боевых действий.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал оказать поддержку семье военнослужащего, чей дом был уничтожен в пожаре. Также поддержат родственников участника СВО члены мотоклуба «Дом».

Буквально вчера ночью, читая новостную ленту, узнал, что у одной из семьи участников СВО сгорел дом. Сгорело все, и даже соседи объявили сбор помощи, и мы вот с утра, готовясь к пробегу, посоветовались с нашими председателями клуба. Мы приняли решения, что отдельно от членов клуба еще окажем целевую помощь этой семье, — заявил глава региона.