Гражданин Молдовы помочился на постамент с триколором в Романовке

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти задержали гражданина Молдавии, осквернившего российский флаг.

Мужчина на глазах у прохожих справил нужду на постамент с триколором на «Аллее памяти» в поселке Романовка.

Снимок экрана 2024-07-21 в 11.19.00
Скрин видео: Мэш на Мойке

Известно, что в 2021 году ему было вынесено решение об административном выдворении из России, однако он продолжил оставаться на территории страны, сообщает паблик Mash на Мойке.

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