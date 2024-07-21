Гражданин Молдовы помочился на постамент с триколором в Романовке

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали гражданина Молдавии, осквернившего российский флаг.

Мужчина на глазах у прохожих справил нужду на постамент с триколором на «Аллее памяти» в поселке Романовка.

Известно, что в 2021 году ему было вынесено решение об административном выдворении из России, однако он продолжил оставаться на территории страны, сообщает паблик Mash на Мойке.