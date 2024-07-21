В России на водоемах за сутки погибли 40 человек

В России за минувшие сутки на водоемах погибли 40 человек, в том числе два ребенка, сообщило МЧС в тг-канале.

В частности, в Ростовской области на реке Дон продолжаются поиски матери и 15-летнего подростка, которые купались в необорудованном месте. В остальных случаях наиболее частыми обстоятельствами также называются купания в небезопасных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

«МЧС России напоминает: не пополняй статистику и соблюдай правила безопасности на воде», — говорится в сообщении.