В России может появиться портфолио школьника

В системе образования может появиться портфолио школьника, где будут отражены его достижения и оценки, полученные на протяжении всего обучения.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что портфолио школьника способно изменить подход к итоговой экзаменации учеников, отметив, что при такой системе экзамены, возможно, будут уже не нужны, пишет РИА Новости.

«Если мы научимся их (достижения – ред.) учитывать и сделаем так, чтобы поэтапно эти достижения не вызывали ни у кого сомнений, что они реальные, и с 4 по 11 класс все это фиксировать, и тогда у нас, конечно, будет другая картинка и, возможно, другой подход совершенно к экзамену… И, возможно, тогда, если это получится, экзамен не нужен будет», — отметил глава Рособрнадзора.

По мнению Музаева, для высших учебных заведений главное – понимание, что ребенок освоил программу. Имея, такой набор данных можно по итогу получить «готовый портрет ребенка».