В Петербурге в июле существенно выросли цены на съемное жилье

В июле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла по сравнению с июнем на 9%, до 40,4 тысячи рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН.

По мнению аналитиков, ситуация на рынке аренды жилья в Петербурге связана в основном с ранним началом сезонного роста спроса. В Ленинградской области цены на съемное жилье выросли на 7%.

В целом же по России аренда «однушки» в крупных городах в июле составила 29,4 тысячи рублей, что на 3,7% больше, чем в июне.

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Эксперты полагают, что к началу осени аренда квартир в крупных городах России, в том числе в Петербурге, подорожает еще на 10-15%.