В Ивангороде задержали жителя Нарвы. Его подозревают в развращении девочки-подростка

Автор: Сергей Агутин
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В Ивангороде 20 июля задержали 61-летнего россиянина из Нарвы. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка.

Об этом полицейским рассказала 38-летняя мать девочки.

Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

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05.05.2023 2473
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