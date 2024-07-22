В Ивангороде задержали жителя Нарвы. Его подозревают в развращении девочки-подростка

В Ивангороде 20 июля задержали 61-летнего россиянина из Нарвы. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка.

Об этом полицейским рассказала 38-летняя мать девочки.

Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.