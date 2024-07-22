В Петербурге продается семикомнатная квартира за 900 млн рублей

Семикомнатный пентхаус на Спортивной улице в Санкт-Петербурге с площадью 547,5 квадратных метра обойдется в 900 миллионов рублей, сообщает «АБН24».

В квартире есть просторная гостиная с камином, пять спален с отдельными ванными комнатами, два кабинета, кухня и столовая, винная комната, терраса площадью 146 квадратных метров, собственный лифт и система вентиляции, панорамное остекление.

На Южной дороге также продают апартаменты площадью 443 квадратных метра за 370 миллионов рублей. Эта сумма включает просторную гостевую зону с выходом на террасу, стеклянную лестницу с выходом на второй этаж, панорамный вид на Южный пруд.