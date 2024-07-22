Китайская иномарка сгорела в Подпорожье

В экстренные службы 22 июля в 02:11 ночи сообщили о пожаре на улице Комсомольской в Подпорожье. Огонь охватил легковой автомобиль, он сгорел полностью.
Возгорание к 02:45 ликвидировала дежурная смена 139-й пожарной части. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины. О пострадавших не сообщается.
В ГКУ «Леноблпожспас» уточнили, что горел автомобиль китайской марки «Чанган». Причины и обстоятельства устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Подпорожского района.
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23.05.2022 1784