Китайская иномарка сгорела в Подпорожье

В экстренные службы 22 июля в 02:11 ночи сообщили о пожаре на улице Комсомольской в Подпорожье. Огонь охватил легковой автомобиль, он сгорел полностью.

Возгорание к 02:45 ликвидировала дежурная смена 139-й пожарной части. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины. О пострадавших не сообщается.

В ГКУ «Леноблпожспас» уточнили, что горел автомобиль китайской марки «Чанган». Причины и обстоятельства устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Подпорожского района.