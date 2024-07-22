Цены на томаты снизились на 8,5 % в Петербурге

В июне снижение цен на томаты по сравнению с маем было не таким заметным, как в 2023 году. Это связано с сокращением количества теплиц под их выращивание.

Если в 2023 году падение цен на томаты в июне по отношению к маю составляло 22,9 %, то в этом снижение составило только 8,5 %. Огурцы подешевели на 6 %, в прошлом году – на 3,8 %. В среднем в июне плодоовощная продукция подорожала на 4,8 %.

На Ленинградскую область приходится небольшая доля производства томатов, удовлетворяющая только 20 % потребности Санкт-Петербурга.