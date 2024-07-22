МВД запретит водителям управлять снегоходами и квадроциклами без экзаменов

МВД РФ планирует прикрыть законодательную лазейку, которая позволяет водителям автомобилей получать без обучения и экзаменов право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем.

Законопроект опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов, сообщает «Коммерсантъ».

МВД предлагает изменить порядок для вновь выдаваемых водительских прав. В соответствии с ним, водители, с обратной стороны прав которых напротив категории B1 нет отметок, смогут ездить только на транспортных средствах и спецтехнике с автопосадкой.

Желающим управлять транспортом с мотопосадкой потребуется получить категорию А либо пройти дополнительное обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулем, тем самым открыв категорию B1 c отметкой MS. В случае нарушения водителей предложили штрафовать на 15 тысяч рублей.

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На сегодняшний день владельцам такого транспорта зачастую достаточно только водительских прав категории B, так как с 2024 года при открытии таковой автоматически стала доступна категория B1, которая позволяет водить снегоходы, трициклы и квадрициклы.