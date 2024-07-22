В Россию пытались провезти зараженный радиацией песок

Опасный груз обнаружили у россиянки, прилетевшей из Индии. Туристка хотела использовать его в изготовлении косметики.

Таможенники московского аэропорта обнаружили у россиянки, прилетевшей из Индии, необычный сувенир. В пакете у женщины находился песок, как оказалось, зараженный радиацией.

Повышенный радиоактивный фон зафиксировало специальное оборудование, установленное в аэропорту.

Сотрудникам таможни женщина заявила, что набрала песок на пляже в Индийском океане и хотела использовать его в косметике в качестве абразива.