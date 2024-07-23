Иностранец сбил пятилетнего мальчика во Всеволожском районе

Daewoo Nexia сбила пятилетнего мальчика 22 июля около 21:30 возле дома на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района. Ребенок перебегал двор справа налево без сопровождения взрослых.
За рулем автомобиля находился 34-летний гражданин Узбекистана. Он прибыл в Россию в апреле 2024 года с целью работы, не состоял на миграционном учете и жил в Парголово.
Пострадавшего госпитализировали с переломом правой голени. Обстоятельства ДТП уточняются.
Вам будет интересно
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе станции...
05.10.2022 4704