Иностранец сбил пятилетнего мальчика во Всеволожском районе

Daewoo Nexia сбила пятилетнего мальчика 22 июля около 21:30 возле дома на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района. Ребенок перебегал двор справа налево без сопровождения взрослых.

За рулем автомобиля находился 34-летний гражданин Узбекистана. Он прибыл в Россию в апреле 2024 года с целью работы, не состоял на миграционном учете и жил в Парголово.

Пострадавшего госпитализировали с переломом правой голени. Обстоятельства ДТП уточняются.