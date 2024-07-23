Почти вся бутилированная покупная вода разливается из водопровода — СМИ

Как правило, к отравлению такая вода не приводит, однако и пользы от нее почти никакой. Отравиться такой водой.

Порядка 90% бутилированной воды, представленных в магазинах, разливается из водопровода.

Как утверждает «МК», покупная вода проходит фильтрацию методом обратного осмоса, а затем проходит через минерализацию «неизвестно чем (из импортных мешков) в непонятных объемах».

При этом источник издания заверяет, что риск отравления такой водой крайне мал. Правда, и пользы от нее нет вовсе. По словам эксперта, употребление бутилированной воды в будущем может обернуться выпадением зубов и волос, разрушением суставов и камнями в почках.