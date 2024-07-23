В Петербург на этой неделе вернется 30-градусная жара

Рост температуры в Северной столицы прогнозируется на вторую половину недели.
Синоптик Александр Колесов предупредил о высокой вероятности жары в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. По оценкам метеоролога, произойдет это во второй половине текущей недели.
Скорее всего, такая температура будет во второй половине недели, 25 июля может достичь, 26 июля должна достигнуть этой отметки, — предупредил Колесов.
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